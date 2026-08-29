NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' deste sábado (29 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 06:03

Mirinho em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo deste sábado (29) encerra a semana de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com passos decisivos para o futuro dos protagonistas. Alika e Tonho finalmente definem a data do casamento, deixando Mirinho arrasado ao saber da notícia e precisando do apoio de Casemiro para suportar a dor de cotovelo.

A Nobreza do Amor 1 de 27

No palácio, o clima pesa ainda mais quando Dumi começa a dar os primeiros sinais de melhora e logo pergunta por Kênia, que segue sendo alvo de deboches de Binta e Jendal. No desfecho do episódio, Omar recebe uma carta oficial da rainha Menemi com o suporte necessário para a viagem e avisa Alika que eles já têm autorização para voltar a Batanga.

