Resumo de 'A Nobreza do Amor' deste sábado (29 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 06:03
O capítulo deste sábado (29) encerra a semana de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com passos decisivos para o futuro dos protagonistas. Alika e Tonho finalmente definem a data do casamento, deixando Mirinho arrasado ao saber da notícia e precisando do apoio de Casemiro para suportar a dor de cotovelo.
A Nobreza do Amor
No palácio, o clima pesa ainda mais quando Dumi começa a dar os primeiros sinais de melhora e logo pergunta por Kênia, que segue sendo alvo de deboches de Binta e Jendal. No desfecho do episódio, Omar recebe uma carta oficial da rainha Menemi com o suporte necessário para a viagem e avisa Alika que eles já têm autorização para voltar a Batanga.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.