Resumo de 'A Nobreza do Amor' deste sábado (30 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 05:30
No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o grande anúncio da corte termina em confronto generalizado no capítulo deste sábado (31).
Jendal prepara a cerimônia oficial para apresentar a princesa grávida como a nova rainha, mas a rainha Menemi desembarca com seu exército e exige a entrega de Alika diante de toda a corte.
A Nobreza do Amor
Na surdina, o grupo rebelde de Tonho, Niara e Omar consegue cruzar as fronteiras para fortalecer a resistência popular. No mesmo instante, Jendal descobre que Binta conseguiu escapar do país graças a acordos clandestinos firmados com Campbell e a diplomacia inglesa, desfazendo a crise.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.