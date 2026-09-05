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Resumo de 'A Nobreza do Amor' deste sábado (5 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 06:03

Tonho (Ronald Sotto) e Mirinho (Nicolas Prattes) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo de sábado (5), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., fecha a semana com um acerto de contas definitivo. Após a fuga comprada do atirador, Tonho e Casemiro percebem o sumiço do bandido e desconfiam da sabotagem interna, enquanto Fortunato assume as buscas e confirma que Mirinho foi a cabeça por trás do atentado. Frente a frente, Tonho não se intimida e peita o rival diretamente no casarão.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, em outro ponto da cidade, Belmira decide quebrar o silêncio e conta todos os detalhes da origem de Ritinha para Marta. Ao ver o clima insustentável no engenho, Tonho e Caetana comunicam a Casemiro que vão arrumar as malas para ir embora por segurança. O fazendeiro, no entanto, surpreende a todos com uma decisão e avisa que os dois devem ficar e decreta que quem vai ser expulso da residência é o próprio filho, Mirinho.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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