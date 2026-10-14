Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quarta (14 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 05:05
No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o aguardado resgate de Alika termina em um banho de sangue nesta quarta-feira (14). Tonho, Omar e a rainha Niara finalmente conseguem localizar o cativeiro onde Mirinho mantém a princesa. No entanto, a alegria do reencontro dura pouco.
A Nobreza do Amor
Seguindo as pistas e a orientação de Virgínia, Jendal e seus seguranças fortemente armados rastreiam os passos de Mirinho. O tirano de Batanga chega ao esconderijo exatamente no momento em que os mocinhos tentavam tirar a princesa do local.
Sem qualquer piedade, Jendal invade o local atirando. A rainha Niara é atingida em cheio e cai ferida, causando pânico. Totalmente encurralados e preocupados com a saúde da majestade, Tonho e Omar perdem a chance de revidar o ataque.
Enquanto Mirinho assiste à cena de longe, completamente paralisado e sem intervir, Jendal rende Alika com violência. A princesa é arrancada dos braços de seus defensores e volta a ser prisioneira do rei, agora sob a mira de armas.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.