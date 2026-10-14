Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quarta (14 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 05:05

Lázaro Ramos, caracterizado como Jendal, seu personagem em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o aguardado resgate de Alika termina em um banho de sangue nesta quarta-feira (14). Tonho, Omar e a rainha Niara finalmente conseguem localizar o cativeiro onde Mirinho mantém a princesa. No entanto, a alegria do reencontro dura pouco.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Seguindo as pistas e a orientação de Virgínia, Jendal e seus seguranças fortemente armados rastreiam os passos de Mirinho. O tirano de Batanga chega ao esconderijo exatamente no momento em que os mocinhos tentavam tirar a princesa do local.

Sem qualquer piedade, Jendal invade o local atirando. A rainha Niara é atingida em cheio e cai ferida, causando pânico. Totalmente encurralados e preocupados com a saúde da majestade, Tonho e Omar perdem a chance de revidar o ataque.

Enquanto Mirinho assiste à cena de longe, completamente paralisado e sem intervir, Jendal rende Alika com violência. A princesa é arrancada dos braços de seus defensores e volta a ser prisioneira do rei, agora sob a mira de armas.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 12 a 17 de outubro na Globo

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 12 a 17 de outubro na Globo

Imagem - Globo revela novos nomes do elenco de 'Avenida Brasil 2' e web reage: 'Nova Malhação?'; confira

Globo revela novos nomes do elenco de 'Avenida Brasil 2' e web reage: 'Nova Malhação?'; confira

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Para esvaziar o peso dos seus problemas, afaste-se mentalmente e observe o quão pequenos somos diante do universo' - a reflexão de Marco Aurélio para acabar com a ansiedade

Frase do dia do Estoicismo: 'Para esvaziar o peso dos seus problemas, afaste-se mentalmente e observe o quão pequenos somos diante do universo' - a reflexão de Marco Aurélio para acabar com a ansiedade

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - O universo pode dar uma força no bolso hoje (14 de outubro): 3 signos têm chance de deixar problemas financeiros para trás e mirar mais alto

O universo pode dar uma força no bolso hoje (14 de outubro): 3 signos têm chance de deixar problemas financeiros para trás e mirar mais alto
Imagem - Virada de chave: 3 signos podem encontrar novas oportunidades nesta quarta-feira (14)

Virada de chave: 3 signos podem encontrar novas oportunidades nesta quarta-feira (14)
Imagem - Hoje (14 de outubro), estes signos precisam rever os gastos enquanto outros encaram conversas decisivas

Hoje (14 de outubro), estes signos precisam rever os gastos enquanto outros encaram conversas decisivas