NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quarta (14 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 05:05

Lázaro Ramos, caracterizado como Jendal, seu personagem em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o aguardado resgate de Alika termina em um banho de sangue nesta quarta-feira (14). Tonho, Omar e a rainha Niara finalmente conseguem localizar o cativeiro onde Mirinho mantém a princesa. No entanto, a alegria do reencontro dura pouco.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Seguindo as pistas e a orientação de Virgínia, Jendal e seus seguranças fortemente armados rastreiam os passos de Mirinho. O tirano de Batanga chega ao esconderijo exatamente no momento em que os mocinhos tentavam tirar a princesa do local.

Sem qualquer piedade, Jendal invade o local atirando. A rainha Niara é atingida em cheio e cai ferida, causando pânico. Totalmente encurralados e preocupados com a saúde da majestade, Tonho e Omar perdem a chance de revidar o ataque.

Enquanto Mirinho assiste à cena de longe, completamente paralisado e sem intervir, Jendal rende Alika com violência. A princesa é arrancada dos braços de seus defensores e volta a ser prisioneira do rei, agora sob a mira de armas.