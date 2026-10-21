NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quarta (21 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:05

A Nobreza do Amor: Dumi (Licinio Januário) ajuda a princesa Alika (Duda Santose a rainha Niara (Érika Januza) a fugirem de Batanga rumo ao Brasil Crédito: TV Globo/Estevam Avellar

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, a fúria de Jendal não tem limites no capítulo desta quarta-feira (21). Na novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., ao saber que Alika espera um herdeiro de Tonho, o rei promete retaliação cruel contra a prisioneira e ordena que seus aliados tranquem os acessos antes do avanço inimigo.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Em Barro Preto, Severino descobre e conta para Mirinho que as terras de Tonho guardam uma verdadeira fortuna enterrada, atiçando a ambição do mau-caráter.

Para completar, Virgínia sofre um sangramento repentino e entra em desespero com o receio de perder a criança que carrega no ventre.