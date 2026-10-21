Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quarta (21 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:05
No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, a fúria de Jendal não tem limites no capítulo desta quarta-feira (21). Na novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., ao saber que Alika espera um herdeiro de Tonho, o rei promete retaliação cruel contra a prisioneira e ordena que seus aliados tranquem os acessos antes do avanço inimigo.
A Nobreza do Amor
Em Barro Preto, Severino descobre e conta para Mirinho que as terras de Tonho guardam uma verdadeira fortuna enterrada, atiçando a ambição do mau-caráter.
Para completar, Virgínia sofre um sangramento repentino e entra em desespero com o receio de perder a criança que carrega no ventre.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.