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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quarta (21 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:05

A Nobreza do Amor: Dumi (Licinio Januário) ajuda a princesa Alika (Duda Santose a rainha Niara (Érika Januza) a fugirem de Batanga rumo ao Brasil Crédito: TV Globo/Estevam Avellar

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, a fúria de Jendal não tem limites no capítulo desta quarta-feira (21). Na novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., ao saber que Alika espera um herdeiro de Tonho, o rei promete retaliação cruel contra a prisioneira e ordena que seus aliados tranquem os acessos antes do avanço inimigo.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Em Barro Preto, Severino descobre e conta para Mirinho que as terras de Tonho guardam uma verdadeira fortuna enterrada, atiçando a ambição do mau-caráter.

Para completar, Virgínia sofre um sangramento repentino e entra em desespero com o receio de perder a criança que carrega no ventre.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

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