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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quarta (23 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 06:00

O coronel Casemiro Bonafé (Cássio Gabus Mendes) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, Casemiro sente fortes mal-estares e deixa Graça apreensiva nesta quarta-feira (23). Sentindo que o fim está próximo, ele pede para Tonho cuidar do seu engenho e de Ana Maria, deixando o rapaz bastante desconfiado. Infelizmente, o pior acontece logo depois e Casemiro sofre um mal súbito na frente de Mirinho e Ana Maria e acaba morrendo.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Por outro lado, Tonho tenta tranquilizar Alika garantindo que Niara vai ficar bem, e o alívio vem quando Onildo confirma que ela realmente já apresenta melhora. Ana Maria começa a perceber que Januário está jogando um charme para ela, enquanto Salma toma coragem e se declara de vez para Omar.

A situação fica bem tensa para o lado de Dumi. Na tentativa de protegê-lo do pior, Akin e Ladisa acabam fechando um acordo arriscado com Gamba. No entanto, a confusão sai do controle quando Pascoal parte para a violência e agride Dumi, deixando Kênia desesperada com a cena.

A pressão aumenta quando Campbell dá um aviso a Binta sobre os perigos e consequências de cancelar o contrato de Batanga com a Inglaterra. Aurelinda abre o coração e confessa que adoraria ter Ritinha como sua irmã de verdade.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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