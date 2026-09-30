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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quarta (30 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 06:01

Jendal (Lázaro Ramos) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, hospedado no Recife, Jendal cruza o caminho de Malungo nos corredores do hotel nesta quarta-feira (30). Sem qualquer remorso, o vilão arrasta o rapaz até um precipício e o arremessa contra as pedras.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Enquanto isso, Alika percebe o sofrimento de Salma com o noivado desfeito e incentiva Omar a abrir o jogo. Tomando coragem após o conselho, o rapaz procura a filha de Miguel e confessa toda a paixão que sente por ela. 

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O clima romântico também transforma a relação entre Tonho e Alika. Os dois deixam o orgulho de lado e assumem que o amor falou mais alto, prometendo enfrentar os obstáculos que tentam afastá-los.

Ainda em Barro Preto, as humilhações de Virgínia e Graça provocam a Mundica no casarão. Desesperada e sem teto, ela tenta uma vaga na prefeitura com Sebastião, recebe uma negativa, mas encontra apoio nos braços generosos de Alika.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

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