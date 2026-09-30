Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quarta (30 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 06:01
No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, hospedado no Recife, Jendal cruza o caminho de Malungo nos corredores do hotel nesta quarta-feira (30). Sem qualquer remorso, o vilão arrasta o rapaz até um precipício e o arremessa contra as pedras.
A Nobreza do Amor
Enquanto isso, Alika percebe o sofrimento de Salma com o noivado desfeito e incentiva Omar a abrir o jogo. Tomando coragem após o conselho, o rapaz procura a filha de Miguel e confessa toda a paixão que sente por ela.
O clima romântico também transforma a relação entre Tonho e Alika. Os dois deixam o orgulho de lado e assumem que o amor falou mais alto, prometendo enfrentar os obstáculos que tentam afastá-los.
Ainda em Barro Preto, as humilhações de Virgínia e Graça provocam a Mundica no casarão. Desesperada e sem teto, ela tenta uma vaga na prefeitura com Sebastião, recebe uma negativa, mas encontra apoio nos braços generosos de Alika.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.