Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quarta (7 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 05:05
No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., disposto a arrastar Alika de volta, Jendal impõe toque de recolher e exige que Fortunato tranque todos os acessos e saídas de Barro Preto nesta quarta-feira (7). Sem perder tempo, o vilão se une a Mirinho e Adônis pelas terras do engenho atrás dos fugitivos.
A Nobreza do Amor
Enquanto isso, Tonho tenta convencer Alika e Niara a pegarem um navio de volta para Batanga antes que a situação fique insustentável. Do lado de fora do esconderijo, Diógenes coloca Virgínia contra a parede pela crueldade cometida contra as estrangeiras.
Paralelamente, Tonho e Onildo agem nas sombras para juntar bagagens e documentos que garantam a viagem segura de Alika e Omar. Ninguém quer deixar rastro pelo caminho, já que qualquer detalhe pode significar cadeia ou morte nas mãos do vilão.
No refúgio, uma luz no fim do túnel aparece: Alika descobre a gravação de uma árvore sagrada de sua terra natal desenhada no fundo de uma caverna em Barro Preto. Do outro lado do oceano, a resistência liderada por Zambi organiza os últimos passos para tirar Dumi e Kênia do cárcere.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.