NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (1 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:01

Omar (Rodrigo Simas) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, a lealdade de Omar vai falar muito mais alto que o dinheiro nesta quinta-feira (1). Movido pelo carinho que nutre por Salma, o jovem toma a frente das negociações e assume todas as despesas com advogados para tirar Miguel da prisão.

A Nobreza do Amor 1 de 27

A solidariedade também guia os passos de Alika e Teresa. Sabendo da situação humilhante em que Mundica se encontrava após fugir do engenho, a dupla oferece uma oportunidade de trabalho no ateliê de costura.



Mas a paz de Alika dura pouco. Mirinho insiste em perseguir a jovem na tentativa de engatar um romance, enquanto ela exige respeito e manda o aproveitador manter distância de seu caminho.

Nas sombras, a chegada de um telegrama comunica um perigo real. Jendal comunica formalmente a Virgínia o dia exato de sua viagem para Barro Preto.