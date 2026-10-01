Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (1 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:01
No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, a lealdade de Omar vai falar muito mais alto que o dinheiro nesta quinta-feira (1). Movido pelo carinho que nutre por Salma, o jovem toma a frente das negociações e assume todas as despesas com advogados para tirar Miguel da prisão.
A Nobreza do Amor
A solidariedade também guia os passos de Alika e Teresa. Sabendo da situação humilhante em que Mundica se encontrava após fugir do engenho, a dupla oferece uma oportunidade de trabalho no ateliê de costura.
Mas a paz de Alika dura pouco. Mirinho insiste em perseguir a jovem na tentativa de engatar um romance, enquanto ela exige respeito e manda o aproveitador manter distância de seu caminho.
Nas sombras, a chegada de um telegrama comunica um perigo real. Jendal comunica formalmente a Virgínia o dia exato de sua viagem para Barro Preto.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.