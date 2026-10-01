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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (1 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:01

Omar (Rodrigo Simas) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, a lealdade de Omar vai falar muito mais alto que o dinheiro nesta quinta-feira (1). Movido pelo carinho que nutre por Salma, o jovem toma a frente das negociações e assume todas as despesas com advogados para tirar Miguel da prisão.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

A solidariedade também guia os passos de Alika e Teresa. Sabendo da situação humilhante em que Mundica se encontrava após fugir do engenho, a dupla oferece uma oportunidade de trabalho no ateliê de costura.

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Mas a paz de Alika dura pouco. Mirinho insiste em perseguir a jovem na tentativa de engatar um romance, enquanto ela exige respeito e manda o aproveitador manter distância de seu caminho.

Nas sombras, a chegada de um telegrama comunica um perigo real. Jendal comunica formalmente a Virgínia o dia exato de sua viagem para Barro Preto.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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