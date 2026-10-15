Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (15 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 05:05
No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a crueldade de Jendal chega ao limite nesta quinta-feira (15). Após balear a rainha Niara e retomar o controle sobre Alika, o tirano age rápido para punir quem tentou atrapalhar seus planos. Ele captura Tonho e Omar, entregando os dois para Fortunato trancá-los atrás das grades de Barro Preto.
A Nobreza do Amor
Com os mocinhos fora do caminho, Jendal arrasta a princesa para o engenho da cidade. Sem chance de defesa, Alika é jogada dentro de um quarto escuro e mantida sob vigilância. A única pessoa que comemora a cena de humilhação é Virgínia, que vibra ao ver a rival derrotada e presa.
Apesar do caos, uma boa notícia surge. Onildo consegue estabilizar o ferimento de Niara e tranquiliza a todos ao anunciar que a rainha sobreviverá ao tiro. Desesperada, Alika implora a Jendal para que a deixe visitar a amiga baleada, mas esbarra na frieza do rei de Batanga.
Enquanto isso, a aliança entre os vilões começa a desmoronar. Após prometer a Alika que cuidaria de Niara, Mirinho muda de postura. Em uma atitude chocante, ele obriga Virgínia a fazer as malas e voltar para a casa da família, garantindo ao sogro Manoel que o casamento com a dondoca está definitivamente cancelado.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.