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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (15 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 05:05

Sebastião descobre crime de Virgínia em 'A Nobreza do Amor'
Virgínia em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a crueldade de Jendal chega ao limite nesta quinta-feira (15). Após balear a rainha Niara e retomar o controle sobre Alika, o tirano age rápido para punir quem tentou atrapalhar seus planos. Ele captura Tonho e Omar, entregando os dois para Fortunato trancá-los atrás das grades de Barro Preto.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Com os mocinhos fora do caminho, Jendal arrasta a princesa para o engenho da cidade. Sem chance de defesa, Alika é jogada dentro de um quarto escuro e mantida sob vigilância. A única pessoa que comemora a cena de humilhação é Virgínia, que vibra ao ver a rival derrotada e presa.

Apesar do caos, uma boa notícia surge. Onildo consegue estabilizar o ferimento de Niara e tranquiliza a todos ao anunciar que a rainha sobreviverá ao tiro. Desesperada, Alika implora a Jendal para que a deixe visitar a amiga baleada, mas esbarra na frieza do rei de Batanga.

Enquanto isso, a aliança entre os vilões começa a desmoronar. Após prometer a Alika que cuidaria de Niara, Mirinho muda de postura. Em uma atitude chocante, ele obriga Virgínia a fazer as malas e voltar para a casa da família, garantindo ao sogro Manoel que o casamento com a dondoca está definitivamente cancelado.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

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