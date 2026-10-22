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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (22 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:05

Kênia (Nikolly Fernandes) em A Nobreza do Amor
Kênia (Nikolly Fernandes) em A Nobreza do Amor Crédito: Globo

No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Sebastião corre para levar Virgínia aos cuidados de Onildo, mas o clima entre os dois fica tenso e o rapaz é destratado pela mulher após o socorro nesta quinta-feira (22).

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Enquanto isso, a ambição sem limites de Mirinho atinge um patamar perigoso. O vilão planeja um golpe para deserdar Tonho e tomar o controle das terras valiosas deixadas na região.

Para concretizar a trapaça, Mirinho manda Severino agir na calada da noite. O comparsa consegue invadir a casa de Caetana e finalmente coloca as mãos nas notas promissórias que podem mudar o destino dos bens de Tonho.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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