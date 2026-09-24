NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (24 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 06:00

(Ronald Sotto) e Mirinho (Nicolas Prattes) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, Graça entra em desespero com a perda de Casemiro nesta quinta-feira (24), enquanto Tonho fica transtornado ao descobrir por Alika que o amigo foi vítima de um mal súbito. O clima de luto toma conta da região, e conhecidos se reúnem para se despedir e prestar homenagens no velório.

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Tentando honrar a memória de Casemiro, Tonho decide dar o primeiro passo e propõe a Mirinho que eles voltem a ser amigos de verdade. O problema é que Virgínia morre de medo de que Mirinho decida fincar de vez no engenho. A tensão aumenta quando Mirinho descobre que Casemiro deixou todas as suas terras de herança justamente para Tonho.

Longe dali, Binta aproveita a ausência de Jendal para abrir o jogo com Jawari, revelando quais são seus verdadeiros planos para Batanga. Enquanto isso, Gamba decide se aproximar de Dumi e Kênia, garantindo que está do lado deles e se apresentando como um forte aliado da rebelião.

Apesar do luto, Alika finalmente respira aliviada e comemora ao perceber que a saúde de Niara está cada vez melhor e mais forte. Já Omar não esconde a felicidade e confessa para Salma que adorou descobrir que ela está interessada nele.