Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (24 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 06:00
No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, Graça entra em desespero com a perda de Casemiro nesta quinta-feira (24), enquanto Tonho fica transtornado ao descobrir por Alika que o amigo foi vítima de um mal súbito. O clima de luto toma conta da região, e conhecidos se reúnem para se despedir e prestar homenagens no velório.
A Nobreza do Amor
Tentando honrar a memória de Casemiro, Tonho decide dar o primeiro passo e propõe a Mirinho que eles voltem a ser amigos de verdade. O problema é que Virgínia morre de medo de que Mirinho decida fincar de vez no engenho. A tensão aumenta quando Mirinho descobre que Casemiro deixou todas as suas terras de herança justamente para Tonho.
Longe dali, Binta aproveita a ausência de Jendal para abrir o jogo com Jawari, revelando quais são seus verdadeiros planos para Batanga. Enquanto isso, Gamba decide se aproximar de Dumi e Kênia, garantindo que está do lado deles e se apresentando como um forte aliado da rebelião.
Apesar do luto, Alika finalmente respira aliviada e comemora ao perceber que a saúde de Niara está cada vez melhor e mais forte. Já Omar não esconde a felicidade e confessa para Salma que adorou descobrir que ela está interessada nele.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.