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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (8 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:05

Tonho (Ronald Sotto) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., ao analisar Tonho mais de perto, Alika começa a desconfiar que ele guarda no sangue a herança nobre do rei Shaka. A revelação pode mudar para sempre a posição do rapaz diante das disputas de Batanga nesta quinta-feira (8).

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Com Fortunato montando acampamento nos acessos do vilarejo, Tonho avisa ao grupo que é loucura tentar escapar agora. Para não cair nas mãos de Jendal, eles cancelam a partida e começam a buscar uma rota de fuga pelo meio do matagal.

Sem dar trégua, Jendal aperta o cerco em Barro Preto. O crápula encurrala dona Teresa para saber a identidade real de Zambi e pressiona Caetana até em busca do paradeiro de Tonho, mostrando que não medirá esforços para acabar com seus rivais.

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Na África, as boas notícias finalmente chegam com vitória da resistência. Liderados por Zambi, Akin e Ladisa, os rebeldes invadem o esconderijo inimigo e conseguem resgatar Dumi e Kênia com vida.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

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