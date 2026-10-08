NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (8 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:05

Tonho (Ronald Sotto) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., ao analisar Tonho mais de perto, Alika começa a desconfiar que ele guarda no sangue a herança nobre do rei Shaka. A revelação pode mudar para sempre a posição do rapaz diante das disputas de Batanga nesta quinta-feira (8).

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Com Fortunato montando acampamento nos acessos do vilarejo, Tonho avisa ao grupo que é loucura tentar escapar agora. Para não cair nas mãos de Jendal, eles cancelam a partida e começam a buscar uma rota de fuga pelo meio do matagal.

Sem dar trégua, Jendal aperta o cerco em Barro Preto. O crápula encurrala dona Teresa para saber a identidade real de Zambi e pressiona Caetana até em busca do paradeiro de Tonho, mostrando que não medirá esforços para acabar com seus rivais.

Na África, as boas notícias finalmente chegam com vitória da resistência. Liderados por Zambi, Akin e Ladisa, os rebeldes invadem o esconderijo inimigo e conseguem resgatar Dumi e Kênia com vida.