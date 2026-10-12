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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (12 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 11:23

Alika (Duda Santos) em cena de A Nobreza do Amor
Alika (Duda Santos) em cena de A Nobreza do Amor Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o plano de fuga de Alika está com as horas contadas. A princesa, que vinha se preparando em segredo para escapar rumo ao Recife ao lado de Tonho e Omar, terá seu destino alterado nesta segunda-feira (12).

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Tudo desmorona quando Mirinho decide entrar na jogada. De olho em vantagens e recompensas, o vilão suborna Severino, que não hesita em trair a princesa e entregar a localização exata do seu esconderijo. Sem levantar suspeitas, Mirinho age rápido e passa a perna até mesmo nos aliados do rei de Batanga.

Para colocar seu plano em prática, o mau-caráter mente descaradamente para a noiva, Virgínia, que já estava irritada com as exigências constantes de Jendal pela cidade. Sob o disfarce de resolver problemas pessoais, Mirinho parte sozinho para o local indicado pelo informante.

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O capítulo termina em clima de tensão. Longe dos olhos de proteção de Tonho e Omar, Mirinho consegue interceptar Alika antes da tão sonhada fuga. A jovem é sequestrada pelo vilão, que a leva para um destino desconhecido, mudando os rumos da história.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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