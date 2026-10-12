NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (12 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 11:23

Alika (Duda Santos) em cena de A Nobreza do Amor Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o plano de fuga de Alika está com as horas contadas. A princesa, que vinha se preparando em segredo para escapar rumo ao Recife ao lado de Tonho e Omar, terá seu destino alterado nesta segunda-feira (12).

A Nobreza do Amor 1 de 27

Tudo desmorona quando Mirinho decide entrar na jogada. De olho em vantagens e recompensas, o vilão suborna Severino, que não hesita em trair a princesa e entregar a localização exata do seu esconderijo. Sem levantar suspeitas, Mirinho age rápido e passa a perna até mesmo nos aliados do rei de Batanga.

Para colocar seu plano em prática, o mau-caráter mente descaradamente para a noiva, Virgínia, que já estava irritada com as exigências constantes de Jendal pela cidade. Sob o disfarce de resolver problemas pessoais, Mirinho parte sozinho para o local indicado pelo informante.

O capítulo termina em clima de tensão. Longe dos olhos de proteção de Tonho e Omar, Mirinho consegue interceptar Alika antes da tão sonhada fuga. A jovem é sequestrada pelo vilão, que a leva para um destino desconhecido, mudando os rumos da história.