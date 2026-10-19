NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (19 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 05:05

Rayssa Bratillieri vive Salma em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', divulgado pela TV Globo, começa em clima de desespero e correria nesta segunda-feira (19). Na novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Tonho e Omar tentam a todo custo interceptar Jendal antes que ele deixe o país, mas não conseguem impedir a fuga do monarca com a refém. Sem saída, Tonho avisa a Caetana que vai atravessar fronteiras e viajar até Batanga para buscar o seu grande amor.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Ao mesmo tempo, Niara e Omar se juntam à missão e decidem acompanhar o amigo na travessia. As autoridades locais são acionadas por Onildo, que corre até a delegacia de Alvarenga para registrar que o invasor esteve no Brasil.

Enquanto a fuga acontece, Alika tem uma experiência premonitória que mexe com seus sentimentos, após uma visão, ela deduz que está esperando um filho de Tonho.