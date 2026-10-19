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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (19 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 05:05

Rayssa Bratillieri vive Salma em 'A Nobreza do Amor'
Rayssa Bratillieri vive Salma em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', divulgado pela TV Globo, começa em clima de desespero e correria nesta segunda-feira (19). Na novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Tonho e Omar tentam a todo custo interceptar Jendal antes que ele deixe o país, mas não conseguem impedir a fuga do monarca com a refém. Sem saída, Tonho avisa a Caetana que vai atravessar fronteiras e viajar até Batanga para buscar o seu grande amor.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

 Ao mesmo tempo, Niara e Omar se juntam à missão e decidem acompanhar o amigo na travessia. As autoridades locais são acionadas por Onildo, que corre até a delegacia de Alvarenga para registrar que o invasor esteve no Brasil.

Enquanto a fuga acontece, Alika tem uma experiência premonitória que mexe com seus sentimentos, após uma visão, ela deduz que está esperando um filho de Tonho.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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