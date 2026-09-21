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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (21 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 06:00

Atriz e Miss Angola, Lesliana Pereira, entra para o elenco de 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação/Fabio Rocha/Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, tem fortes emoções com o aguardado casamento de Mirinho e Virgínia nesta segunda-feira (21). O noivo parou a cerimônia quando desmaiou diante dos convidados, exigindo socorro de Viriato e gerando uma clima tenso.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Enquanto isso, Kênia sofre nas minas de Batanga, vigiada de perto por Binta e Pascoal que celebram o castigo imposto à princesa. No Brasil, Ana Maria engole a seco o posto de madrinha ao lado de Manoel, percebida por Januário, e Sebastião deixa a igreja desolado aos prantos, despertando a desconfiança de Bartô.

Ainda no capítulo, o cerco aperta para Alika quando Onildo faz um alerta sobre o estado crítico de saúde de Niara. Mesmo com o susto, Virgínia e Mirinho conseguem oficializar a união no altar. Para fechar, Jendal avança em sua rota e se aproxima perigosamente do Brasil.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

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