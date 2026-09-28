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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (28 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 08:16

Nicolas Prattes como o vilão Mirinho
Nicolas Prattes como o vilão Mirinho Crédito: Estevam Avellar/Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, disposto a assumir o comando dos negócios da família a qualquer custo, Mirinho bate o pé diante de Graça e Ana Maria nesta segunda-feira (28). A postura autoritária revolta Ana Maria, que cobra respeito à memória e o desejo de Casemiro.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

A ambição de Mirinho vai além quando ele procura Tonho para dar um aviso: o engenho será colocado à venda sem conversa. Abalado com o futuro incerto da propriedade, Tonho toma a frente da situação e assegura a Dona Menina, Januário e todos os moradores da região que ninguém será despejado nem ficará desamparado.

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Enquanto a briga se desenrola, o romance ganha espaço com a declaração apaixonada de Januário para Ana Maria. Ao mesmo tempo, Alika aceita que Omar retome toda a logística de sua viagem, e Niara finalmente deixa o hospital recuperada, aliviando os amigos.

Do outro lado do vilarejo, um bandido armado invade o armazém de Miguel em busca de dinheiro. No meio do desespero e da tentativa de defesa, um grave acidente acontece e coloca a vida do comerciante em risco.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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