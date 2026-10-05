NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (5 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 05:05

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, o clima de festa vai se transformar em tensão no capítulo desta segunda-feira (5). A comunidade de Barro Preto se reúne para celebrar o dia de Cosme e Damião, mas a calmaria tem hora para acabar. Virgínia pisa no vilarejo trazendo Jendal a tiracolo, deixando claro que os dias de paz ficaram para trás.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Antes da bomba explodir, Januário não segura o sentimento, abre o coração para Ana Maria e rouba um beijo apaixonado da jovem. Ao mesmo tempo, Fuad investe no charme para conquistar Belmira, e Rosa toma a iniciativa de se apresentar formalmente para Manoel.

Enquanto uns celebram o amor, outros enfrentam cobranças e acertos de contas pela cidade. Geralda aperta Fortunato para arrancar respostas sobre Maria Helena, e Viriato alfineta Bartô por conta das trapaças armadas contra Veneranda. Trancado na cadeia, Miguel desabafa sobre sua dor e recebe o apoio amigo de Adônis.

O alerta vermelho acende quando Dona Menina é tomada por uma sensação ruim, prevendo que algo terrível se aproxima. O pressentimento se cumpre no mesmo instante com a chegada de Virgínia e Jendal, que já entram na região prontos para desestabilizar os planos dos moradores.