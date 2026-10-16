NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta sexta (16 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 05:05

Na novela da TV Globo, 'A nobreza do amor', Omar (Rodrigo Simas) sobrevive Crédito: Reprodução

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., um encontro marcado pela emoção e por misticismo vai dominar o capítulo desta sexta-feira (16). Prestes a ser levada à força de volta para Batanga, Alika consegue arrancar uma benefício de Jendal. O tirano permite que ela faça uma rápida visita à rainha Niara, que segue se recuperando do tiro.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Durante a despedida no quarto de Onildo, a rainha decide proteger a amiga de longe. Niara entrega para a princesa o poderoso e sagrado amuleto de Shaka. O presente místico choca Caetana, que está presente no momento e reconhece a peça imediatamente, revelando um grande mistério de Barro Preto.

Caetana liga os pontos e percebe que Tonho, que segue preso injustamente, carrega no peito um amuleto exatamente igual ao da realeza. A descoberta prova que os caminhos do mocinho e da princesa de Batanga estão interligados desde o nascimento.

Longe dali, Diógenes encurrala Mirinho e faz ameaças contra a vida do rapaz. Acuado e temendo ser assassinado, o vilão engole o orgulho, volta atrás em sua decisão de rompimento e aceita se unir novamente a Virgínia na casa do sogro. Jendal, por sua vez, confirma que a dondoca ficará com o dinheiro da recompensa.