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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta sexta (2 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 06:01

Tonho (Ronald Sotto) e Alika (Duda Santos) em 'A Nobreza do Amor'  Crédito: Reprodução/TV Globo 

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, o momento mais aguardado pelo público de A Nobreza do Amor finalmente vai ao ar nesta sexta-feira (2). Longe dos olhares curiosos dos moradores da cidade e esquecendo as desavenças ao redor, Tonho e Alika não resistem ao desejo e têm uma noite de amor inesquecível.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Enquanto isso, a fofoca corre solta pela cidade. Marta abre a boca com Diógenes e revela que Mirinho vive obcecado e perdidamente apaixonado por Alika, justificando todas as suas atitudes suspeitas recentes.

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Frustrado com a recusa da mocinha e sonhando em enriquecer longe dali, Mirinho monta uma nova estratégia de vida. Ele chama Graça e Virgínia para uma conversa séria e anuncia a proposta de vender o que puderem para recomeçarem tudo do zero na cidade de São Paulo.

A rotina de Virgínia, porém, vira de cabeça para baixo quando Sebastião entrega as ordens de Jendal em mãos. O carrasco exige ser recebido com honrarias de rei ao desembarcar na região de Barro Preto, deixando a cúmplice em estado de alerta.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

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