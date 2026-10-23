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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta sexta (23 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:05

Virgínia em 'A Nobreza do Amor'
Virgínia em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o golpe de Mirinho sofre o primeiro obstáculo nesta sexta-feira (23). Severino comete o furto dos papéis na casa de Caetana, mas acaba visto por Vitalino durante a ação criminosa.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Mesmo com a testemunha pelo caminho, o lacaio entrega as notas promissórias nas mãos de Mirinho. Sentindo-se vitorioso, o trapaceiro não perde tempo e já procura Januário para declarar que assumiu a propriedade de Tonho.

Na praça do povoado, o clima muda com a chegada surpresa de Mauro em Barro Preto para assumir o cargo de médico local, pegando Onildo desprevenido.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

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