NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta sexta (23 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:05

Virgínia em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o golpe de Mirinho sofre o primeiro obstáculo nesta sexta-feira (23). Severino comete o furto dos papéis na casa de Caetana, mas acaba visto por Vitalino durante a ação criminosa.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Mesmo com a testemunha pelo caminho, o lacaio entrega as notas promissórias nas mãos de Mirinho. Sentindo-se vitorioso, o trapaceiro não perde tempo e já procura Januário para declarar que assumiu a propriedade de Tonho.

Na praça do povoado, o clima muda com a chegada surpresa de Mauro em Barro Preto para assumir o cargo de médico local, pegando Onildo desprevenido.