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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta sexta (25 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 06:00

Júlia Lemos (Ana Maria) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, o clima de tensão toma conta do engenho após a morte de Casemiro nesta sexta-feira (25). Ignorando o último desejo do falecido, Mirinho bate o pé e avisa para Graça e Ana Maria que é ele quem vai assumir os negócios. A atitude gananciosa revolta Ana Maria, que exige respeito à vontade de Casemiro. Para piorar a situação, Mirinho vai além e anuncia para Tonho que pretende vender as terras de uma vez por todas.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Preocupado com o futuro das famílias que dependem do local, Tonho decide intervir na decisão. Ele tranquiliza Dona Menina, Januário e os outros trabalhadores, garantindo que ninguém vai ficar sem teto. Enquanto isso, Januário finalmente toma coragem e se declara para Ana Maria. Já Alika cede aos encantos e deixa Omar organizar novamente os preparativos de sua viagem.

A caminho de Batanga, José arruma tempo para escrever uma carta para Teresa. Já Binta e Jawari decidem colocar Campbell contra a parede, pressionando o homem para fechar logo um novo acordo com a região. Em meio a todas essas negociações, uma boa notícia traz alívio, Niara se recupera e ganha alta do hospital.

Mas a tranquilidade passa longe do armazém de Miguel. Um homem armado invade o estabelecimento de surpresa e a situação sai totalmente do controle quando Miguel acaba provocando um acidente grave.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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