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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta sexta (9 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05:05

Mirinho (Nicolas Prattes) e Virgínia (Theresa Fonseca) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., divulgado pela TV Globo nesta sexta-feira (9). Revoltado com os rumos da situação, Mirinho surta com Virgínia, desmascara a relação e dispara na cara da moça que jamais a amou de verdade, deixando a dondoca no chão apesar dos conselhos de Graça.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Jendal garante que vai massacrar Alika e quem cruzar seu caminho. Só que do outro lado tem gente pronta para a guerra, mesmo escondido e com alerta de fuga, Omar avisa a Tonho que não sai da cidade de mãos vazias e parte para encurralar o rival.

Enquanto isso, a fofoca e a traição cobram um preço alto na pensão de Geralda. Sebastião começa a sentir o peso do desprezo da vizinhança após ter sido dedo-duro e entregado os segredos dos foragidos.

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Lá em Batanga, Dumi e Kênia celebram o resgate nos braços um do outro, com a jovem afirmando que encontrou sua verdadeira família. Do outro lado, Binta se revolta e convoca o povo para pegar em armas à força e lutar. 

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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