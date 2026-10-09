NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta sexta (9 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05:05

Mirinho (Nicolas Prattes) e Virgínia (Theresa Fonseca) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., divulgado pela TV Globo nesta sexta-feira (9). Revoltado com os rumos da situação, Mirinho surta com Virgínia, desmascara a relação e dispara na cara da moça que jamais a amou de verdade, deixando a dondoca no chão apesar dos conselhos de Graça.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Jendal garante que vai massacrar Alika e quem cruzar seu caminho. Só que do outro lado tem gente pronta para a guerra, mesmo escondido e com alerta de fuga, Omar avisa a Tonho que não sai da cidade de mãos vazias e parte para encurralar o rival.

Enquanto isso, a fofoca e a traição cobram um preço alto na pensão de Geralda. Sebastião começa a sentir o peso do desprezo da vizinhança após ter sido dedo-duro e entregado os segredos dos foragidos.

Lá em Batanga, Dumi e Kênia celebram o resgate nos braços um do outro, com a jovem afirmando que encontrou sua verdadeira família. Do outro lado, Binta se revolta e convoca o povo para pegar em armas à força e lutar.