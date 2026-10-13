NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta terça (13 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 05:05

A Nobreza do Amor Crédito: Divulgação

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o desespero toma conta de Tonho nesta terça-feira (13). Ao perceber o sumiço de Alika, o mocinho liga os pontos e deduz que Mirinho é o verdadeiro responsável pelo sequestro. A notícia cai como uma bomba para a rainha Niara, que entra em pânico temendo pela vida da jovem.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Enquanto isso, Alika vive momentos de terror. A princesa é arrastada por Mirinho para um cativeiro isolado e úmido. Longe de aceitar a situação de cabeça baixa, a refém se revolta e bate de frente com o vilão, exigindo sua liberdade, mas é mantida sob forte ameaça.

No meio da confusão, Tonho decide agir com as próprias mãos. Ele consegue encurralar Mirinho para exigir respostas, mas o confronto é interrompido com a chegada de Virgínia. Para não ser pego pelos seguranças de Jendal, que já estão em sua caça, Tonho é obrigado a fugir e buscar refúgio com Dona Menina.

Desconfiada das saídas e mentiras recentes de Mirinho, Virgínia descobre a verdade sobre o cativeiro. Sem hesitação, ela procura Jendal e avisa ao rei de Batanga que sabe exatamente o que fazer para que ele coloque as mãos em Alika de uma vez por todas.