Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta terça (20 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:05

Alika (Duda Santos) em cena de A Nobreza do Amor
Alika (Duda Santos) em cena de A Nobreza do Amor Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, Alika não esconde a emoção ao ter certeza de que espera um bebê de Tonho nesta terça-feira (20). Na novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., as despedidas marcam a partida dos heróis no Brasil, amigos e familiares se reúnem para desejar sorte a Tonho, Omar e Niara antes do embarque rumo ao continente africano.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Em Batanga, a tensão explode com o início de uma revolta popular. Liderado por José/Zambi, Akin, Ladisa e Dumi, o grupo rebelde avança para tomar o palácio e derrubar os opressores.

Paralelamente, Jendal tenta colocar a prisioneira contra a parede com uma nova proposta de aliança. Determinada e sem medo do rival, a jovem rebate o monarca contando que está grávida do seu grande amor.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 19 a 24 de outubro na Globo

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 19 a 24 de outubro na Globo

Imagem - Aos 84 anos, Paul McCartney surpreende ao revelar que lembra do próprio nascimento: 'Sensação'

Aos 84 anos, Paul McCartney surpreende ao revelar que lembra do próprio nascimento: 'Sensação'

Imagem - Aos 33 anos, ex-ator mirim de 'América' surpreende com mudança no visual; veja antes e depois

Aos 33 anos, ex-ator mirim de 'América' surpreende com mudança no visual; veja antes e depois

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - O universo finalmente está do lado de Gêmeos, Leão e Libra, que podem voltar a sorrir e descobrir que a vida tem muito mais a oferecer

O universo finalmente está do lado de Gêmeos, Leão e Libra, que podem voltar a sorrir e descobrir que a vida tem muito mais a oferecer
Imagem - Virada e mudança: 3 signos podem encontrar oportunidades para avançar nos planos nesta terça (20)

Virada e mudança: 3 signos podem encontrar oportunidades para avançar nos planos nesta terça (20)
Imagem - Hoje (20 de outubro), estes signos podem organizar as finanças e repensar prioridades importantes

Hoje (20 de outubro), estes signos podem organizar as finanças e repensar prioridades importantes