Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta terça (20 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:05
No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, Alika não esconde a emoção ao ter certeza de que espera um bebê de Tonho nesta terça-feira (20). Na novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., as despedidas marcam a partida dos heróis no Brasil, amigos e familiares se reúnem para desejar sorte a Tonho, Omar e Niara antes do embarque rumo ao continente africano.
A Nobreza do Amor
Em Batanga, a tensão explode com o início de uma revolta popular. Liderado por José/Zambi, Akin, Ladisa e Dumi, o grupo rebelde avança para tomar o palácio e derrubar os opressores.
Paralelamente, Jendal tenta colocar a prisioneira contra a parede com uma nova proposta de aliança. Determinada e sem medo do rival, a jovem rebate o monarca contando que está grávida do seu grande amor.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.