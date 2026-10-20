NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta terça (20 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:05

Alika (Duda Santos) em cena de A Nobreza do Amor Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, Alika não esconde a emoção ao ter certeza de que espera um bebê de Tonho nesta terça-feira (20). Na novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., as despedidas marcam a partida dos heróis no Brasil, amigos e familiares se reúnem para desejar sorte a Tonho, Omar e Niara antes do embarque rumo ao continente africano.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Em Batanga, a tensão explode com o início de uma revolta popular. Liderado por José/Zambi, Akin, Ladisa e Dumi, o grupo rebelde avança para tomar o palácio e derrubar os opressores.

Paralelamente, Jendal tenta colocar a prisioneira contra a parede com uma nova proposta de aliança. Determinada e sem medo do rival, a jovem rebate o monarca contando que está grávida do seu grande amor.