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Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta terça (22 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:00

Sebastião descobre crime de Virgínia em 'A Nobreza do Amor'
Sebastião descobre crime de Virgínia em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

O resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, mexe com o romance e a paciência dos personagens nesta terça-feira (22). Na intimidade da noite de núpcias, Mirinho comete uma gafe ao chamar Virgínia pelo nome de Lúcia, azedando o clima de recém-casados.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Fora dali, Omar flagra um beijo roubado entre Tonho e Alika. Caetana reza por Vera/Niara enquanto Alika sofre em ver a amiga debilitada. Em Batanga, Chinua avisa Akin e Ladisa sobre a situação de Kênia, enquanto Binta e Pascoal tramam novos golpes para acabar com a rebelião em Batanga.

Ritinha e Aurelinda causam incômodo em Diógenes ao pedirem para brincar juntas. Fuad se convence de que Salma sente ciúmes de Belmira, e Fortunato destrata Manoel, a quem Ana Maria dispensa e Binta pressiona Campbell.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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