NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta terça (22 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:00

Sebastião descobre crime de Virgínia em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

O resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, mexe com o romance e a paciência dos personagens nesta terça-feira (22). Na intimidade da noite de núpcias, Mirinho comete uma gafe ao chamar Virgínia pelo nome de Lúcia, azedando o clima de recém-casados.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Fora dali, Omar flagra um beijo roubado entre Tonho e Alika. Caetana reza por Vera/Niara enquanto Alika sofre em ver a amiga debilitada. Em Batanga, Chinua avisa Akin e Ladisa sobre a situação de Kênia, enquanto Binta e Pascoal tramam novos golpes para acabar com a rebelião em Batanga.

Ritinha e Aurelinda causam incômodo em Diógenes ao pedirem para brincar juntas. Fuad se convence de que Salma sente ciúmes de Belmira, e Fortunato destrata Manoel, a quem Ana Maria dispensa e Binta pressiona Campbell.