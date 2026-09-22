Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta terça (22 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:00
O resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, mexe com o romance e a paciência dos personagens nesta terça-feira (22). Na intimidade da noite de núpcias, Mirinho comete uma gafe ao chamar Virgínia pelo nome de Lúcia, azedando o clima de recém-casados.
A Nobreza do Amor
Fora dali, Omar flagra um beijo roubado entre Tonho e Alika. Caetana reza por Vera/Niara enquanto Alika sofre em ver a amiga debilitada. Em Batanga, Chinua avisa Akin e Ladisa sobre a situação de Kênia, enquanto Binta e Pascoal tramam novos golpes para acabar com a rebelião em Batanga.
Ritinha e Aurelinda causam incômodo em Diógenes ao pedirem para brincar juntas. Fuad se convence de que Salma sente ciúmes de Belmira, e Fortunato destrata Manoel, a quem Ana Maria dispensa e Binta pressiona Campbell.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.