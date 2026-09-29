NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta terça (29 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 06:01

Cena de 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, o pesadelo toma conta da vida de Miguel no capítulo desta terça-feira (29). Após o confronto armado em seu armazém, o comerciante entra em choque ao perceber que o invasor não sobreviveu ao disparo acidental. As autoridades agem rápido, e o delegado Fortunato decide começar as investigações.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Detido sob custódia, Miguel vê sua família aflita. Ciente do caráter do comerciante, uma rede de solidariedade se forma na delegacia: Tonho, Alika e Omar correm para amparar Salma e garantir apoio para tirá-lo da cadeia o quanto antes.



O escândalo traz consequências para a vida amorosa da jovem. Diante da prisão do futuro sogro, Halim não pensa duas vezes e anuncia oficialmente que o casamento de seu filho Fuad com Salma está cancelado, deixando a moça desolada com a humilhação pública.

Para piorar o cenário, enquanto Alika acorda sobressaltada após um pesadelo premonitório, Jendal desembarca no Brasil trazendo consigo uma onda de vingança.