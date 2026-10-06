Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta terça (6 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:38
No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., disposto a tudo, Jendal não perde tempo e revela diante de todo o povo que é o legítimo marido de Alika nesta terça-feira (6). Os moradores de Barro Preto não escondem a surpresa, revelando a verdadeira identidade da mocinha e de Niara para quem ainda não desconfiava do segredo.
A Nobreza do Amor
Alika e Niara correm contra o tempo e escapam das garras do carrasco com a ajuda de Tonho. O grupo, agora reforçado por Omar, encontra abrigo seguro longe dos olhos do tirano. Pela vila, o clima esquenta com Teresa partindo para cima de Virgínia, com apoio de Onildo.
Percebendo que Alika escapou, Jendal espuma de ódio e suborna Fortunato, exigindo uma conversa particular com Mirinho. Do outro lado, o filho de Dona Menina dá uma bronca daquelas em Virgínia pela trairagem contra Alika, provando que a fofoca custou caro.
Longe do Brasil, José volta a Batanga para reforçar o grupo rebelde ao lado de Akin e Ladisa. Escondida no mato, Alika decide não engolir o medo e começa a planejar um plano para capturar e sequestrar Jendal.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.