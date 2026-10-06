NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta terça (6 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:38

Alika (interpretada por Duda Santos )em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/Instagram

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., disposto a tudo, Jendal não perde tempo e revela diante de todo o povo que é o legítimo marido de Alika nesta terça-feira (6). Os moradores de Barro Preto não escondem a surpresa, revelando a verdadeira identidade da mocinha e de Niara para quem ainda não desconfiava do segredo.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Alika e Niara correm contra o tempo e escapam das garras do carrasco com a ajuda de Tonho. O grupo, agora reforçado por Omar, encontra abrigo seguro longe dos olhos do tirano. Pela vila, o clima esquenta com Teresa partindo para cima de Virgínia, com apoio de Onildo.

Percebendo que Alika escapou, Jendal espuma de ódio e suborna Fortunato, exigindo uma conversa particular com Mirinho. Do outro lado, o filho de Dona Menina dá uma bronca daquelas em Virgínia pela trairagem contra Alika, provando que a fofoca custou caro.

Longe do Brasil, José volta a Batanga para reforçar o grupo rebelde ao lado de Akin e Ladisa. Escondida no mato, Alika decide não engolir o medo e começa a planejar um plano para capturar e sequestrar Jendal.