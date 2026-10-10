NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (10 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 05:05

Omar (Rodrigo Simas) tenta atacar o tirano Jendal (Lázaro Ramos) Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., divulgado pela TV Globo neste sábado (10). Cego pela raiva, Omar cumpre a promessa e ataca Jendal em Barro Preto. A morte só não acontece na hora porque Tonho surge no meio da confusão e segura o amigo, salvando a vida do vilão.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Jendal grita por ajuda e manda seus soldados capturarem a dupla de qualquer jeito, mas Tonho e Omar correm rápido e conseguem escapar. Em meio a confusão, Onildo acaba convocado pelo vilão para ajudar na captura.

Ao reencontrar os parceiros no esconderijo, Alika fica furiosa com a teimosia de Omar, repreende o rapaz e avisa na cara dele que a atitude infantil acabou com todo o esquema de fuga que estava sendo montado há dias.

Para piorar, Severino segue as pistas certas, descobre onde Alika e Tonho estão escondidos e corre para entregar o endereço de bandeja para Mirinho, que arquiteta um plano de resgate.