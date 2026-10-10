Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (10 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 05:05

Omar (Rodrigo Simas) tenta atacar o tirano Jendal (Lázaro Ramos) Crédito: Reprodução/TV Globo 

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., divulgado pela TV Globo neste sábado (10). Cego pela raiva, Omar cumpre a promessa e ataca Jendal em Barro Preto. A morte só não acontece na hora porque Tonho surge no meio da confusão e segura o amigo, salvando a vida do vilão.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Jendal grita por ajuda e manda seus soldados capturarem a dupla de qualquer jeito, mas Tonho e Omar correm rápido e conseguem escapar. Em meio a confusão, Onildo acaba convocado pelo vilão para ajudar na captura.

Ao reencontrar os parceiros no esconderijo, Alika fica furiosa com a teimosia de Omar, repreende o rapaz e avisa na cara dele que a atitude infantil acabou com todo o esquema de fuga que estava sendo montado há dias.

Leia mais

Imagem - Ovo frito com gema mole de hotel: técnica simples leva menos de 5 minutos

Ovo frito com gema mole de hotel: técnica simples leva menos de 5 minutos

Imagem - Oração do dia: 'Consegui junto a Jesus aquilo que não podemos, combatei por nós e consolai-nos' - aprenda a prece a Nossa Senhora do Rosário para pedir força diante das dificuldades

Oração do dia: 'Consegui junto a Jesus aquilo que não podemos, combatei por nós e consolai-nos' - aprenda a prece a Nossa Senhora do Rosário para pedir força diante das dificuldades

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Qualquer teoria que não cure a dor humana não serve para nada' - como os estoicos tratavam a ansiedade e o luto séculos antes da terapia existir

Frase do dia do Estoicismo: 'Qualquer teoria que não cure a dor humana não serve para nada' - como os estoicos tratavam a ansiedade e o luto séculos antes da terapia existir

Para piorar, Severino segue as pistas certas, descobre onde Alika e Tonho estão escondidos e corre para entregar o endereço de bandeja para Mirinho, que arquiteta um plano de resgate.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 5 e 10 de outubro na Globo

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 5 e 10 de outubro na Globo

Imagem - De Thammy Miranda a Thiago Gagliasso: saiba quais famosos se elegeram nas Eleições 2026

De Thammy Miranda a Thiago Gagliasso: saiba quais famosos se elegeram nas Eleições 2026

Imagem - De Silvia Abravanel a Caneta Azul: saiba quais famosos não se elegeram nas Eleições 2026

De Silvia Abravanel a Caneta Azul: saiba quais famosos não se elegeram nas Eleições 2026

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - 'Quem Ama Cuida': Tom prepara ataque a mando de Pilar enquanto Adriana investiga passado de Diná neste sábado (10)

'Quem Ama Cuida': Tom prepara ataque a mando de Pilar enquanto Adriana investiga passado de Diná neste sábado (10)
Imagem - Bela acusa Nair de racismo e chama a polícia em Por Você neste sábado (10 de outubro)

Bela acusa Nair de racismo e chama a polícia em Por Você neste sábado (10 de outubro)
Imagem - Maré de mudança: 3 signos podem viver encontros especiais e surpresas positivas neste sábado (10)

Maré de mudança: 3 signos podem viver encontros especiais e surpresas positivas neste sábado (10)