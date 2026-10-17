NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (17 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05:05

A Nobreza do Amor Crédito: Divulgação

No resumo de 'A Nobreza do Amor' divulgado pela TV Globo, novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o amor falará mais alto no emocionante encerramento da semana neste sábado (17). Toda a cidade de Barro Preto acompanha, com pesar e indignação, os passos finais de Jendal. O tirano obriga Alika a caminhar em direção à saída da cidade, mas a princesa não abaixa a cabeça e enfrenta o carrasco diante de todos.

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No meio disso, Dona Menina conversa com Caetana e decreta que, não importa a distância, os destinos de Alika e Tonho sempre foram e serão cruzados. Para fortalecer essa proteção, Caetana decide entregar o amuleto de Shaka para Tonho.

O plano de Jendal de sair impune com sua prisioneira sofre uma reviravolta. Pressionado pelos moradores, o delegado Fortunato se vê obrigado a abrir as celas da delegacia. Tonho e Omar são finalmente libertados e ganham novamente as ruas de Barro Preto.

A novela encerra a semana com Jendal cruzando a fronteira da cidade e partindo rumo a Batanga, crente de que sua vitória é certa. O que o rei de Batanga não sabe é que Tonho e Omar já iniciaram uma perseguição pelas matas para resgatar a princesa.