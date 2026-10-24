Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (24 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 05:05

Na novela da TV Globo, 'A nobreza do amor', Omar (Rodrigo Simas) sobrevive
Na novela da TV Globo, 'A nobreza do amor', Omar (Rodrigo Simas) sobrevive Crédito: Reprodução

No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Caetana se desespera ao revirar a casa e notar que todas as promissórias de Tonho foram levadas no assalto neste sábado (24).

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

No confessionário da igreja, Sebastião abre o coração com padre Viriato e faz um desabafo, ele admite o medo de ser o verdadeiro pai biológico do filho que Virgínia está esperando.

A grande virada acontece no desfecho da semana, quando Ana Maria descobre que Casemiro deixou um testamento oficial destinando as terras diretamente a Tonho, exigindo que Aderbal traga o documento a público para anular o golpe de Mirinho.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 19 a 24 de outubro na Globo

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 19 a 24 de outubro na Globo

Imagem - Aos 84 anos, Paul McCartney surpreende ao revelar que lembra do próprio nascimento: 'Sensação'

Aos 84 anos, Paul McCartney surpreende ao revelar que lembra do próprio nascimento: 'Sensação'

Imagem - Aos 33 anos, ex-ator mirim de 'América' surpreende com mudança no visual; veja antes e depois

Aos 33 anos, ex-ator mirim de 'América' surpreende com mudança no visual; veja antes e depois

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Há sogras que não precisam encontrar defeitos na nora. Basta perceber que o filho está feliz com outra mulher' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'Há sogras que não precisam encontrar defeitos na nora. Basta perceber que o filho está feliz com outra mulher' - reflexão inspirada em Carl Rogers
Imagem - O universo promete aliviar a tristeza de Gêmeos, Capricórnio e Peixes hoje (24 de outubro) e trazer motivos para sorrir de novo

O universo promete aliviar a tristeza de Gêmeos, Capricórnio e Peixes hoje (24 de outubro) e trazer motivos para sorrir de novo
Imagem - Hoje (24 de outubro), estes signos podem esclarecer sentimentos e rever decisões importantes

Hoje (24 de outubro), estes signos podem esclarecer sentimentos e rever decisões importantes