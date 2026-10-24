Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (24 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 05:05
No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Caetana se desespera ao revirar a casa e notar que todas as promissórias de Tonho foram levadas no assalto neste sábado (24).
A Nobreza do Amor
No confessionário da igreja, Sebastião abre o coração com padre Viriato e faz um desabafo, ele admite o medo de ser o verdadeiro pai biológico do filho que Virgínia está esperando.
A grande virada acontece no desfecho da semana, quando Ana Maria descobre que Casemiro deixou um testamento oficial destinando as terras diretamente a Tonho, exigindo que Aderbal traga o documento a público para anular o golpe de Mirinho.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.