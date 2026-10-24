NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (24 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 05:05

Na novela da TV Globo, 'A nobreza do amor', Omar (Rodrigo Simas) sobrevive Crédito: Reprodução

No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Caetana se desespera ao revirar a casa e notar que todas as promissórias de Tonho foram levadas no assalto neste sábado (24).

A Nobreza do Amor 1 de 27

No confessionário da igreja, Sebastião abre o coração com padre Viriato e faz um desabafo, ele admite o medo de ser o verdadeiro pai biológico do filho que Virgínia está esperando.

A grande virada acontece no desfecho da semana, quando Ana Maria descobre que Casemiro deixou um testamento oficial destinando as terras diretamente a Tonho, exigindo que Aderbal traga o documento a público para anular o golpe de Mirinho.