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Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (26 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 06:00

Salma (Rayssa Bratillieri) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, Miguel entra em desespero ao perceber que acabou tirando a vida de um homem neste sábado (26). O caso logo vira caso de polícia, e Fortunato não perde tempo em abrir uma investigação sobre o que aconteceu. Com o cerco se fechando, Miguel é detido pelas autoridades, deixando Salma morrendo de medo pelo futuro do pai. Pelo menos ela não fica sozinha, já que Omar, Lúcia/Alika e Tonho se unem para dar todo o apoio à família nesse momento difícil.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Enquanto isso, Virgínia e Mirinho decidem fazer as malas e se mudam temporariamente para o engenho. Ana Maria abre o coração e confessa que está apavorada com a ideia de perder a companhia de Caetana. Para completar as surpresas amorosas, Halim joga um balde de água fria e anuncia que o casamento entre Fuad e Salma está oficialmente cancelado.

Malungo passa para ver Alika e Niara e avisa que, depois de tudo, está voltando para o seu verdadeiro lar. O problema é que a paz dura muito pouco para Alika, que começa a ser assombrada por pesadelos horríveis envolvendo Jendal. O que a moça sequer imagina é que o pesadelo está bem perto de virar realidade, já que Jendal acaba de desembarcar no Brasil. Para fechar, José finalmente está cada vez mais próximo de chegar ao seu destino em Batanga.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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