Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (3 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 06:01
No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, preocupados com o fracasso da última colheita, Nilo e Januário temiam o pior para os recursos do grupo quando uma perícia detalhada traz uma reviravolta no solo neste sábado (3).
A Nobreza do Amor
Omar analisa as amostras de terra retiradas da fazenda de Tonho e confirma que a propriedade abriga reservas valiosas de minérios. Deixando antigas rivalidades no passado, o empresário procura Tonho e coloca na mesa uma proposta de sociedade que pode salvar a comunidade inteira.
Emocionado com a perspectiva de um futuro seguro e próspero, Tonho corre para dividir a grande descoberta com Alika, jurando construir uma vida ao lado da amada. O clima de felicidade contagia também Salma, mesmo contra o gosto inicial de Miguel, Fátima dá o aval para que ela assuma o namoro com Omar.
A calmaria do desfecho da semana, contudo, é interrompida pelo retorno de ameaças estrangeiras. Virgínia convoca reforços para organizar a chegada de Jendal.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.