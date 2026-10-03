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Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (3 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 06:01

Tonho (Ronald Sotto) e Omar (Rodrigo Simas) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, preocupados com o fracasso da última colheita, Nilo e Januário temiam o pior para os recursos do grupo quando uma perícia detalhada traz uma reviravolta no solo neste sábado (3).  

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Omar analisa as amostras de terra retiradas da fazenda de Tonho e confirma que a propriedade abriga reservas valiosas de minérios. Deixando antigas rivalidades no passado, o empresário procura Tonho e coloca na mesa uma proposta de sociedade que pode salvar a comunidade inteira.

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Emocionado com a perspectiva de um futuro seguro e próspero, Tonho corre para dividir a grande descoberta com Alika, jurando construir uma vida ao lado da amada. O clima de felicidade contagia também Salma, mesmo contra o gosto inicial de Miguel, Fátima dá o aval para que ela assuma o namoro com Omar.

A calmaria do desfecho da semana, contudo, é interrompida pelo retorno de ameaças estrangeiras. Virgínia convoca reforços para organizar a chegada de Jendal.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

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