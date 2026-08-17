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Resumo de Além do Tempo (17 a 22 de agosto): Lívia é atingida pelo carro de Felipe, Vitória perde o palacete e Bernardo e Emília se reencontram na segunda encarnação

Veja tudo o que vai acontecer na trama esta semana

Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:00

Lívia é atropelada por Felipe Crédito: Reprodução

A semana de 17 a 22 de agosto será marcada por fortes emoções em 'Além do Tempo'. Enquanto Vitória (Irene Ravache) será obrigada a deixar o palacete após perder a propriedade para Emília (Ana Beatriz Nogueira), Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) voltarão a se aproximar. A situação ficará ainda mais intensa quando Lívia for atropelada pelo carro do antigo amor e, depois, admitir que continua apaixonada por ele.

Outro momento importante acontecerá no sábado, quando Bernardo (Felipe Camargo) e Emília se reencontrarem na segunda encarnação. Os dois morreram sem conseguir viver plenamente o amor na primeira fase e agora terão uma nova oportunidade de cruzar seus caminhos.

Lívia é atropelada por Felipe 1 de 12

Segunda-feira, 17 de agosto

Vitória sofrerá ao ver na internet o registro da compra da vinícola. Lívia ficará apreensiva com a possibilidade de reencontrar Felipe, enquanto Rosa se irritará com o confronto entre Bento e Massimo.

Dorotéia revelará a Emília segredos sobre Vitória e avisará que não será fácil comprar as terras de Felipe. Massimo demitirá Bento, e Rosa e Alice ajudarão Vitória a redecorar o palacete.

Felipe deixará claro para Emília que não pretende vender suas terras. Vitória, por sua vez, convidará a empresária para um jantar em sua casa.

Terça-feira, 18 de agosto

Bento invadirá a casa de Melissa atrás de Dorotéia, enquanto Lívia incentivará Anita a sair com Afonso. Vitória cuidará de Bento, e Melissa exigirá que Dorotéia se afaste dele.

Massimo beijará Rosa, que afirmará que só aceitará reatar o relacionamento se ele decidir se casar com ela. Em um sonho, Alex pedirá a Felipe que não o abandone.

Ariel verá Afonso beijar Anita e acreditará que a jovem não cederá aos encantos dele. Anita também ficará incomodada com o flerte de Roberto.

Quarta-feira, 19 de agosto

Vitória admirará uma foto de Emília ainda criança e preparará a casa para receber a empresária e o prefeito para um jantar. Zilda comentará com Felipe que acredita que o sofrimento de Alex possa ter relação com outras vidas.

Lívia e Anita estranharão o comportamento de Emília. Ao encontrar Felipe, Lívia ficará constrangida, e Melissa perceberá a situação.

Sem saber da história por trás do objeto, Lívia comprará um antigo anel de Vitória para presentear Emília. Enquanto isso, Chico ouvirá Queiroz ameaçar mandá-lo para um orfanato.

No fim, um oficial de justiça avisará Vitória que ela terá de deixar o palacete.

Além do Tempo 1 de 61

Quinta-feira, 20 de agosto

Desesperada com a ordem para deixar a casa, Vitória tentará falar com Emília. A empresária, porém, não demonstrará disposição para ouvi-la.

Vitória e Luiz procurarão Emília, e a condessa acusará a rival de ser uma pessoa má. Lívia começará a desconfiar do súbito mal-estar da mãe.

Enquanto isso, Gema descobrirá que Chico fugiu de casa. Mais tarde, distraída ao conversar com Pedro pelo celular, Lívia será atingida pelo carro de Felipe.

Sexta-feira, 21 de agosto

Felipe socorrerá Lívia após o atropelamento. A situação fará os sentimentos entre os dois voltarem à tona.

Lívia confessará a Anita que está apaixonada por Felipe e pensará em terminar o noivado com Pedro. Felipe também desabafará com Afonso sobre a antiga amada, enquanto Melissa ficará com medo de perdê-lo para ela.

Alberto lamentará ter alimentado o ódio de Emília contra Vitória. Paralelamente, Chico continuará perdido pelas ruas, e Gema sairá à procura do menino.

Lívia visitará Vitória. Depois, Raul e Bernardo conseguirão resgatar Chico e o levarão até Gema.

Sábado, 22 de agosto

Gema agradecerá a Bernardo e Raul pelo resgate de Chico e afirmará que protegerá o menino, dando um ultimato a Queiroz.

Emília contará a Lívia que decidiu se instalar no antigo palacete de Vitória, aumentando ainda mais a humilhação da condessa.

Felipe combinará um encontro com Lívia, mas Dorotéia descobrirá a aproximação e contará tudo a Melissa. Felipe e Lívia decidirão conversar com Melissa e Pedro sobre a situação.

Melissa armará uma cilada para Severa, enquanto Massimo se desesperará com a chegada das sobrinhas, que ficarão sob seus cuidados por um período.