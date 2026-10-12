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Resumo de 'Avenida Brasil' (12 a 16/10): Tufão pede Nina em casamento, Carminha arma vingança e Max rouba fortuna

Nos capítulos de 12 a 16 de outubro, declaração de amor provoca confusão na família, enquanto um plano dos vilões coloca Nina em perigo

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 14:09

Nina arquiteta vingança contra Carminha em Avenida Brasil Crédito: Reprodução

Os próximos capítulos de 'Avenida Brasil', exibida no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo, serão marcados por uma declaração inesperada, uma armadilha e um roubo. Entre segunda-feira (12) e sexta-feira (16), Tufão (Murilo Benício) surpreenderá Nina (Débora Falabella) com um pedido de casamento, enquanto Carminha (Adriana Esteves) e Max (Marcello Novaes) colocarão em prática um plano para prejudicar a cozinheira.

A revelação dos sentimentos do ex-jogador provocará uma crise familiar. Ivana acusará Nina de se envolver com os homens da casa, enquanto Jorginho tentará proteger a namorada. Carminha, por sua vez, aproveitará a situação para se fazer de vítima e alimentar os conflitos.

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Confira o que acontece nos próximos capítulos.

Segunda-feira (12) – Capítulo 129

Carminha se apresenta como vítima diante da família, que passa a condenar a atitude de Tufão. Enquanto isso, Max tenta se aproximar de Nina, e Nilo deixa Lucinda desconfiada ao mencionar as relações da jovem com os homens ligados a Carminha.

No Divino, a separação de Tufão vira assunto entre os moradores. Zezé confirma que Nina é o novo interesse amoroso do patrão. Jorginho conta à namorada que o pai está apaixonado por ela e tenta lidar com a situação. Ao mesmo tempo, Leleco aconselha o rapaz a desistir do relacionamento.

Carminha demonstra revolta durante uma conversa com Max, e Jorginho revela a Ivana quem é sua namorada. No fim do capítulo, Tufão toma coragem e declara seu amor por Nina.

Terça-feira (13) – Capítulo 130

Tufão surpreende Nina com um pedido de casamento. A situação provoca a indignação de Ivana, que acusa a cozinheira de tentar conquistar os homens da família. Jorginho intervém para defendê-la, enquanto Janaína incentiva a jovem a aceitar a proposta.

Carminha e Max começam a preparar uma nova armação. Janaína flagra o vilão conversando com Nina, e Tufão demonstra tristeza ao se despedir da cozinheira.

Em outras histórias, Monalisa e Silas se aproximam, enquanto Leandro revela a Roni que ficou com Suelen. Verônica expulsa Cadinho de casa, e Noêmia também discute com o empresário.

Nina admite a Jorginho que ficou abalada com a declaração de Tufão. Já Carminha vai até o apartamento do rapaz para confrontar a rival.

Quarta-feira (14) – Capítulo 131

Carminha parte para cima de Nina com ofensas, enquanto Max tenta colocar Ivana contra a cozinheira. A vilã também percebe o desconforto de Jorginho diante da paixão de Tufão.

Preocupado com a situação, Jorginho procura o pai e tenta convencê-lo a esquecer Nina. Paralelamente, Carminha orienta Max a se aproximar de Begônia, irmã da jovem, como parte de uma nova estratégia.

Tessália discute com Leleco, e Olenka tenta descobrir por que Adauto abandonou o futebol. Cadinho enfrenta mais problemas com suas mulheres, especialmente após uma discussão com Alexia.

Max finalmente conhece Begônia. Enquanto isso, Leleco conta a Muricy sobre os sentimentos de Tufão, e ela decide questionar o filho.

O lixão de 'Avenida Brasil 1 de 20

Quinta-feira (15) – Capítulo 132

Tufão perde a paciência com os questionamentos da família sobre sua vida amorosa. Muricy, Leleco, Adauto e Ivana insistem no assunto, mas Ágata intervém para defender o pai.

Max passa a noite com Begônia, embora a jovem acabe flagrando o vilão mexendo em seus pertences. Carminha continua articulando uma maneira de atingir Nina.

Jorginho combina um encontro com a namorada na casa de Lucinda, mas os planos são interrompidos quando Max aparece e obriga Nina a acompanhá-lo. Desconfiado, Jorginho sai à procura da jovem.

No barco, Lúcio registra imagens de Nina e Max, preparando o material que será usado contra ela.

Sexta-feira (16) – Capítulo 133

Max abraça e beija Nina à força enquanto Lúcio grava a cena. Jorginho aparece e consegue livrar a namorada da situação. O registro faz parte da armadilha planejada pelos vilões.

Max continua se aproximando de Begônia, que conta à irmã estar namorando. Aproveitando a situação, ele manda Lúcio seguir as duas para roubar o dinheiro de Nina. O comparsa consegue executar o crime, e Carminha comemora o resultado ao lado de Max.

Nina descobre que Begônia foi envolvida na armação para facilitar o roubo e decide levá-la até o píer para reconhecer o criminoso.

Enquanto isso, Tessália flagra Leleco com Muricy e decide terminar o relacionamento. Os dois tentam justificar a situação, mas não conseguem convencê-la.

Cadinho, sem ter onde morar depois dos conflitos com suas mulheres, aceita ficar em uma pequena casa de Muricy no Divino. Ela ainda sugere que ele esconda o dinheiro mantido na Suíça até descobrir qual das esposas realmente o ama.

O capítulo também terá Janaína descobrindo que Lúcio continua envolvido com Max, enquanto Ágata revela a Carminha que deixou de gostar de Nina.