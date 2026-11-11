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Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta quarta (11 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Capítulo de hoje tem briga, preconceito contra o Nordeste e confusão no vilarejo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05:30

Para Dira Paes é Rosenda Madeira em Lá na Minha Terra Crédito: Globo/Beatriz Damy

A tensão entre as famílias vira briga no capítulo desta quarta-feira (11). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, Damaso passa o dia atrás da irmã sem saber que ela já voltou para casa e decide tirar satisfação com Raimundo e Biró. A discussão sobe de tom rapidamente e os dois rapazes trocam socos no meio da rua, até que Lina surge correndo para acabar com a confusão.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Cap2 - cena 5 Rosenda (Dira Paes) e Damaso (Miguel RÃ´mulo) sobem uma picada e ouvem gritos de socorro. Rosenda manda Damaso procurar a irmÃ£, enquanto ela segue na direÃ§Ã£o dos gritos para ajudar. por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa por Reprodução/Instagram
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‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

Rosenda consegue despistar a presença de Almerindo antes que a filha desconfie de algo mais sério entre eles. Na mesma tarde, Águeda encontra uma bezerra perdida no pasto e a mãe orienta a menina a procurar o verdadeiro dono do animal.

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Longe dali, o clima também esquenta. Ismália dispara comentários preconceituosos contra o Nordeste, revoltando Cesário, que precisa engolir o orgulho para não revelar sua verdadeira identidade como Severino. Na cidade, Jacinta coloca Gofredo contra a parede e exige uma definição sobre o futuro da relação dos dois.

'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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