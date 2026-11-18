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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 05:30
O velório de Padre Honório termina em confusão no capítulo desta quarta-feira (18). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, Anamara chega para a cerimônia fúnebre e acaba batendo de frente com Cosminha. No meio do tumulto, um incêndio começa no local e assusta os moradores de Lavra Seca.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Antes da tragédia, Rosenda revela a Lina que decidiu ir para São Paulo procurar Severino, deixando a filha emocionada. A sertaneja conversa com a jovem sobre o marido desaparecido e pede que ela guarde o segredo envolvendo Águeda e Brícia.
No vilarejo, Raimundo e Natércia aconselham Almerindo sobre Rosenda, enquanto Jacinta sente ciúmes de Gofredo com Cosminha. Após ser apresentada a Cosminha e Saviana por Otacília, Lucijane se interessa por Pastor Geison.
Longe dali, em São Paulo, Elias pede dinheiro a Celestina e Delfina discute com Aluísio por causa de Francisco. Na hípica, a égua de Cesário se machuca durante uma competição e Ismália começa a bolar um plano contra o animal.
'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.