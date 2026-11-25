NOVELA DAS SEIS

Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta quarta (25 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o que vai acontecer no capítulo de hoje da novela das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05:30

Tânia (Alane Dias) em 'Lá na Minha Terra' Crédito: Beatriz Damy/Rede Globo/Divulgação

O romance e a tragédia dividem espaço no capítulo desta quarta-feira (25). De acordo com o resumo divulgado pela TV Globo, Raimundo e Lina trocam declarações de amor e o vaqueiro pede a jovem em casamento, logo após Damaso flagrar os dois juntos e levar uma bronca de Brícia.



Lá na Minha Terra, nova novela da Globo 1 de 7

Na capital paulista, Ismália percebe que a maçã envenenada sumiu, teme pela segurança de Alice, mas consegue concluir o plano e envenena a égua Cleópatra. No mesmo dia, Rosenda se muda para a pensão de Celestina, que avisa Cesário sobre a presença da mulher no local.

Ainda em São Paulo, Cesário desconversa ao ser questionado por Aluísio sobre Celestina, e Delfina lamenta que o empresário não largue Ismália para ficar com ela. No sertão, Jacinta e Cosminha discutem na delegacia, Gofredo manda Biró vigiar Jacinta e Lucijane faz amizade com Águeda.