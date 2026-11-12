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Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta quinta (12 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Capítulo de hoje tem acerto de contas com patrão, intrigas de família e nova missão para vaqueiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05:30

Dira Paes é Rosenda em 'Lá na Minha Terra' Crédito: Beatriz Damy/Globo

Depois do tumulto na rua, os ânimos precisam se acalmar à força. Segundo o resumo divulgado pela TV Globo para esta quinta-feira (12), Almerindo intervém para acabar com a briga entre os rapazes e descobre que Damaso é o filho mais velho de Rosenda. Para evitar novo confronto, Lina toma partido e defende Raimundo na frente do irmão.



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O patrão não deixa barato e pune o funcionário mandando que ele vá imediatamente buscar o gado que fugiu do pasto. Para garantir que o serviço seja feito, o coronel manda Damaso acompanhar o vaqueiro no trabalho pesado.

Desconfiada da aproximação de Almerindo dentro de casa, Lina decide tirar a história a limpo e pergunta na lata quais são as reais intenções dele com a mãe viúva. Longe dali, Ismália desconfia dos negócios de Cesário com Lourdes e Elias e pede a Daniel que descubra todos os passos do marido para impedir que ele mexa no dinheiro do casal.

