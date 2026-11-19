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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:30
A tensão aumenta dentro e fora de casa no capítulo desta quinta-feira (19). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, Cesário e Ismália trocam ofensas em uma discussão ouvida por Josélia, que acaba repreendida por Marleide. Irritado, o empresário marca um encontro com Delfina e sua mulher ordena que Josias alimente a égua ferida, contrariando as recomendações da veterinária Tânia.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Em Lavra Seca, Pastor Geison consegue conter o incêndio no velório de Padre Honório e se oferece para conduzir o funeral diante da confusão. No mesmo dia, Rosenda reúne os filhos e avisa oficialmente que vai viajar para São Paulo.
O clima também esquenta entre os jovens do vilarejo. Líder provoca Dodô e obriga Dalton a agredir o rapaz, enquanto Brícia implica com Lina por causa de Raimundo. Já Gofredo dá em cima de Lucijane e leva uma bronca de Jacinta, que aproveita para se arrumar ao notar a presença de Biró.
'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.