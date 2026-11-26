NOVELA DAS SEIS

Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta quinta (26 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o que vai acontecer no capítulo de hoje da novela das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:30

Arianne Botelho é Maria Lina em Lá na Minha Terra Crédito: Globo/Beatriz Damy

O reencontro mais esperado da trama acontece em meio ao caos no capítulo desta quinta-feira (26). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, Rosenda reconhece Cesário na rua quando o empresário sai às pressas da pensão, mas ele foge pelas ruas de São Paulo e Celestina tenta convencer a sertaneja de que ela se confundiu.



Lá na Minha Terra, nova novela da Globo 1 de 7

Antes da fuga, Celestina chantageia Cesário e exige uma alta quantia em dinheiro para impedir o encontro dele com Rosenda. Na pressa para escapar da pensão, o empresário acaba atropelando Lourdes, que havia ido ao local a pedido de Almerindo para buscar a sertaneja e conversa com ela sobre o fazendeiro.

Em casa, Ismália começa a desconfiar que o marido tem uma amante. Já no sertão, Lina repreende Raimundo pela forma como ele fez o pedido de casamento, gerando uma discussão entre o casal, mas o rapaz pede ajuda à amada logo depois para salvar seu cabrito.