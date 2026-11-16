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Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta segunda (16 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Capítulo de hoje tem acordo revelado, bronca em cabaré e decisão drástica contra Lucijane na novela das seis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 05:30

Dira Paes é Rosenda em 'Lá na Minha Terra'
Dira Paes é Rosenda em 'Lá na Minha Terra' Crédito: Globo | Beatriz Damy

A semana começa movimentada em Lavra Seca no capítulo desta segunda-feira (16). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, Rosenda volta para casa e leva um susto ao encontrar as filhas na companhia de Almerindo. Enquanto Lina questiona Jacinta sobre a relação entre os dois, Raimundo tenta se aproximar da jovem, mas acaba rejeitado por ela.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Cap2 - cena 5 Rosenda (Dira Paes) e Damaso (Miguel RÃ´mulo) sobem uma picada e ouvem gritos de socorro. Rosenda manda Damaso procurar a irmÃ£, enquanto ela segue na direÃ§Ã£o dos gritos para ajudar. por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa por Reprodução/Instagram
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‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

Rosenda surpreende Lina ao chamar a atenção da filha sobre seu comportamento. Logo depois, Almerindo conta à sertaneja sobre o acordo que fechou com Águeda. A conversa deixa o clima tenso, Rosenda avisa ao fazendeiro que não é amiga dele e volta a pensar em Severino, enquanto Águeda confronta Almerindo por causa do trabalho oferecido.

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No vilarejo, Jacinta dá uma bronca em Gofredo por frequentar o cabaré, sem imaginar que Biró está escondido dentro do carro dela. Na mesma tarde, Heraldo e Josélia cortam o crédito de Lucijane e decidem mandar a menina para Lavra Seca.

Longe dali, em São Paulo, o clima também pesa. Ismália trata Alice com grosseria e acaba questionada por Cesário sobre sua atitude dentro de casa.

'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo lá na Minha Terra

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