Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta segunda (16 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 05:30
A semana começa movimentada em Lavra Seca no capítulo desta segunda-feira (16). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, Rosenda volta para casa e leva um susto ao encontrar as filhas na companhia de Almerindo. Enquanto Lina questiona Jacinta sobre a relação entre os dois, Raimundo tenta se aproximar da jovem, mas acaba rejeitado por ela.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Rosenda surpreende Lina ao chamar a atenção da filha sobre seu comportamento. Logo depois, Almerindo conta à sertaneja sobre o acordo que fechou com Águeda. A conversa deixa o clima tenso, Rosenda avisa ao fazendeiro que não é amiga dele e volta a pensar em Severino, enquanto Águeda confronta Almerindo por causa do trabalho oferecido.
No vilarejo, Jacinta dá uma bronca em Gofredo por frequentar o cabaré, sem imaginar que Biró está escondido dentro do carro dela. Na mesma tarde, Heraldo e Josélia cortam o crédito de Lucijane e decidem mandar a menina para Lavra Seca.
Longe dali, em São Paulo, o clima também pesa. Ismália trata Alice com grosseria e acaba questionada por Cesário sobre sua atitude dentro de casa.
'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.