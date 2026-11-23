NOVELA DAS SEIS

Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta segunda (23 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o que vai acontecer no capítulo de hoje da novela das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 10:23

Lina e Raimundo Crédito: Reprodução/Globo

A chegada de Rosenda à capital paulista começa com um grande prejuízo no capítulo desta segunda-feira (23). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, a sertaneja desembarca no Rio de Janeiro após o pouso de emergência do avião e segue de ônibus para São Paulo, onde acaba assaltada por Josias, que leva seu celular e seu colar.



Lá na Minha Terra, nova novela da Globo 1 de 7

Desamparada na cidade grande, Rosenda recebe abrigo de Marleide e escuta uma conversa entre Josélia e Heraldo sobre Celestina. Antes do roubo, ela ainda consegue avisar Almerindo sobre a viagem, deixando o fazendeiro preocupado com sua segurança.

Enquanto isso, Ismália tenta colocar em prática sua armadilha contra o marido e disfarça para dar uma maçã envenenada à égua Cleópatra, mas o plano falha. De olho na situação, Celestina pressiona Josias para confirmar a morte do animal para chantagear a vilã, ao mesmo tempo em que Elias passa mal durante uma reunião com Cesário e Aluísio e reclama com Lourdes.

