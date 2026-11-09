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Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta segunda (9 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Primeiro capítulo da trama das 6 tem cobrança de aluguel e marido desaparecido levando vida dupla bem longe dali

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 05:30

Cena de 'Lá na Minha Terra' Crédito: Beatriz Damy/Globo

A estreia de 'Lá na Minha Terra', nova trama das 6 da TV Globo escrita por Mario Teixeira com direção de Allan Fiterman, começa com tensão no sertão. No capítulo desta segunda-feira (9), Rosenda (Dira Paes) precisa encarar a falta de dinheiro e pede a Almerindo mais tempo para acertar o aluguel da casa onde mora com os filhos.

Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, o proprietário não esconde o interesse amoroso por ela, mas a mulher segue firme na esperança de reencontrar o marido sumido.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Cap2 - cena 5 Rosenda (Dira Paes) e Damaso (Miguel RÃ´mulo) sobem uma picada e ouvem gritos de socorro. Rosenda manda Damaso procurar a irmÃ£, enquanto ela segue na direÃ§Ã£o dos gritos para ajudar. por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa por Reprodução/Instagram
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‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

Rosenda reúne os filhos e garante que Severino não morreu. Bem longe dali, o homem sumido atende pelo nome de Cesário e faz de tudo para esconder o passado de Ismália, que desconfia do parceiro.

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No sertão, a jovem Lina bate de frente com Raimundo Gerardo. O vaqueiro tenta se aproximar da moça, mas leva um fora. A ausência da jovem preocupa a família, já que Águeda, Brícia, Damaso e Rosenda sentem a falta dela em casa, enquanto Almerindo também estranha o sumiço repentino do funcionário.

'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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