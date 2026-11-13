Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta sexta (13 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05:30
Nesta sexta-feira (13), segundo o resumo divulgado pela TV Globo, Lina e Raimundo não resistem à atração e se beijam com paixão, mas acabam pegos de surpresa no exato momento em que Rosenda aparece no local.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Antes do flagra, a própria Rosenda teve que lidar com uma investida de Almerindo. O fazendeiro sugeriu pagar a viagem dela para São Paulo para que vivam juntos, proposta que Brícia ouve escondida. Irritada com a falta de respeito, a dona de casa reafirma que vai continuar esperando pelo retorno do marido Severino.
Enquanto isso, Damaso percebe que Socorro estava seguindo seus passos a mando do fazendeiro. Os dois começam a conversar e acabam se aproximando. Na capital, Ismália proíbe Cesário de fechar qualquer contrato com Lourdes e Elias para não colocar o patrimônio da família em perigo.
'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.