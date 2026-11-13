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Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta sexta (13 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Capítulo de hoje pega fogo com proposta indecente para São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05:30

Daniel de Oliveira como Cesário Ávila/Severino Madeira em 'Lá na minha terra' Crédito: Beatriz Damy/Rede Globo

Nesta sexta-feira (13), segundo o resumo divulgado pela TV Globo, Lina e Raimundo não resistem à atração e se beijam com paixão, mas acabam pegos de surpresa no exato momento em que Rosenda aparece no local.



Lá na Minha Terra, nova novela da Globo 1 de 7

Antes do flagra, a própria Rosenda teve que lidar com uma investida de Almerindo. O fazendeiro sugeriu pagar a viagem dela para São Paulo para que vivam juntos, proposta que Brícia ouve escondida. Irritada com a falta de respeito, a dona de casa reafirma que vai continuar esperando pelo retorno do marido Severino.

Enquanto isso, Damaso percebe que Socorro estava seguindo seus passos a mando do fazendeiro. Os dois começam a conversar e acabam se aproximando. Na capital, Ismália proíbe Cesário de fechar qualquer contrato com Lourdes e Elias para não colocar o patrimônio da família em perigo.

