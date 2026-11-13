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Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta sexta (13 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Capítulo de hoje pega fogo com proposta indecente para São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05:30

Daniel de Oliveira como Cesário Ávila/Severino Madeira em 'Lá na minha terra'
Daniel de Oliveira como Cesário Ávila/Severino Madeira em 'Lá na minha terra' Crédito: Beatriz Damy/Rede Globo

Nesta sexta-feira (13), segundo o resumo divulgado pela TV Globo, Lina e Raimundo não resistem à atração e se beijam com paixão, mas acabam pegos de surpresa no exato momento em que Rosenda aparece no local.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Cap2 - cena 5 Rosenda (Dira Paes) e Damaso (Miguel RÃ´mulo) sobem uma picada e ouvem gritos de socorro. Rosenda manda Damaso procurar a irmÃ£, enquanto ela segue na direÃ§Ã£o dos gritos para ajudar. por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa por Reprodução/Instagram
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‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

Antes do flagra, a própria Rosenda teve que lidar com uma investida de Almerindo. O fazendeiro sugeriu pagar a viagem dela para São Paulo para que vivam juntos, proposta que Brícia ouve escondida. Irritada com a falta de respeito, a dona de casa reafirma que vai continuar esperando pelo retorno do marido Severino.

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Enquanto isso, Damaso percebe que Socorro estava seguindo seus passos a mando do fazendeiro. Os dois começam a conversar e acabam se aproximando. Na capital, Ismália proíbe Cesário de fechar qualquer contrato com Lourdes e Elias para não colocar o patrimônio da família em perigo.

'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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