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Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta sexta (20 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Capítulo de hoje tem envenenamento de égua, despedida no sertão e acordo financeiro com Celestina

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 05:30

Para Dira Paes é Rosenda Madeira em Lá na Minha Terra Crédito: Globo/Beatriz Damy

A maldade de Ismália vai longe no capítulo desta sexta-feira (20). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, a vilã arma um plano com Josias e manda o funcionário envenenar Cleópatra, a égua de Cesário. Antes do crime, Josias sonda Ezequiel sobre seu trabalho e recebe um alerta do colega para tomar cuidado com Celestina.



Lá na Minha Terra, nova novela da Globo 1 de 7

Em Lavra Seca, os moradores acompanham o enterro do corpo de Padre Honório. Logo depois, Rosenda oferece suas cabras à venda para Almerindo e explica que vai para São Paulo atrás de Severino. O fazendeiro pede para levar a sertaneja ao aeroporto e orienta Lourdes a recebê-la na capital paulista, enquanto Lina e os irmãos se perguntam se a mãe vai encontrar o pai.

Na fazenda, Socorro se aproxima de Damaso. Já em São Paulo, Celestina dá mais dinheiro a Elias, questiona o filho sobre a vergonha que sente dela e recebe a visita de Marleide, que procura a mulher para quitar a dívida de Heraldo.

