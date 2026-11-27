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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:30
A notícia da morte de Cleópatra provoca um acerto de contas em São Paulo no capítulo desta sexta-feira (27). Conforme o resumo divulgado pela TV Globo, a veterinária Tânia avisa a Cesário que a égua não resistiu ao envenenamento, e o empresário decide enfrentar Ismália.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Ao mesmo tempo, Celestina volta a pressionar Cesário pelo dinheiro que exigiu para não contar a verdade a Rosenda. A sertaneja, por sua vez, é acolhida na casa de Lourdes, que apoia sua busca por Severino e avisa Almerindo que Rosenda acredita ter visto o marido.
Durante a conversa, Elias entra em desespero ao ouvir Lourdes citar o nome de Celestina. No sertão, Lina tenta acalmar os ânimos e pede que Raimundo tenha paciência quanto ao futuro do relacionamento dos dois.
'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.