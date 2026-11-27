NOVELA DAS SEIS

Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta sexta (27 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o que vai acontecer no capítulo de hoje da novela das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:30

Danilo Mesquita vive o vaqueiro Raimundo Gerardo em Lá na Minha Terra Crédito: Globo/Beatriz Damy

A notícia da morte de Cleópatra provoca um acerto de contas em São Paulo no capítulo desta sexta-feira (27). Conforme o resumo divulgado pela TV Globo, a veterinária Tânia avisa a Cesário que a égua não resistiu ao envenenamento, e o empresário decide enfrentar Ismália.



Lá na Minha Terra, nova novela da Globo 1 de 7

Ao mesmo tempo, Celestina volta a pressionar Cesário pelo dinheiro que exigiu para não contar a verdade a Rosenda. A sertaneja, por sua vez, é acolhida na casa de Lourdes, que apoia sua busca por Severino e avisa Almerindo que Rosenda acredita ter visto o marido.

Durante a conversa, Elias entra em desespero ao ouvir Lourdes citar o nome de Celestina. No sertão, Lina tenta acalmar os ânimos e pede que Raimundo tenha paciência quanto ao futuro do relacionamento dos dois.

