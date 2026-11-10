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Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta terça (10 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Capítulo de hoje traz crise de ciúmes, flagrante no meio da tempestade e Almerindo insistindo em romance

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 05:30

Danilo Mesquita vive o vaqueiro Raimundo Gerardo em Lá na Minha Terra Crédito: Globo/Beatriz Damy

O clima esquenta na cidadezinha no segundo capítulo de 'Lá na Minha Terra' nesta terça-feira (10). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, Raimundo abre o jogo com o amigo Biró e admite que está encantado por Lina, sem disfarçar o interesse na garota que o confrontou no dia anterior.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Cap2 - cena 5 Rosenda (Dira Paes) e Damaso (Miguel RÃ´mulo) sobem uma picada e ouvem gritos de socorro. Rosenda manda Damaso procurar a irmÃ£, enquanto ela segue na direÃ§Ã£o dos gritos para ajudar. por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa por Reprodução/Instagram
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‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

Enquanto a família entra em pânico pelo sumiço de Lina por conta de uma forte tempestade, Socorro avisa Almerindo que vai procurar o rapaz no mato. O dono das terras aproveita o momento para abordar Rosenda novamente, fazendo nova proposta para que os dois fiquem juntos.

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Em conversa franca com o vaqueiro, Lina desabafa sobre a falta do pai e diz que tem certeza de que ele continua vivo. A conversa é interrompida por Socorro, que pega Raimundo no flagra com a nova paixão e arma um escândalo, reclamando que ele nunca olhou para ela daquele jeito. No retorno para casa, Lina dá o troco e flagra a mãe a sós com Almerindo.

'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo lá na Minha Terra

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