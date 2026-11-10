Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta terça (10 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 05:30
O clima esquenta na cidadezinha no segundo capítulo de 'Lá na Minha Terra' nesta terça-feira (10). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, Raimundo abre o jogo com o amigo Biró e admite que está encantado por Lina, sem disfarçar o interesse na garota que o confrontou no dia anterior.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Enquanto a família entra em pânico pelo sumiço de Lina por conta de uma forte tempestade, Socorro avisa Almerindo que vai procurar o rapaz no mato. O dono das terras aproveita o momento para abordar Rosenda novamente, fazendo nova proposta para que os dois fiquem juntos.
Em conversa franca com o vaqueiro, Lina desabafa sobre a falta do pai e diz que tem certeza de que ele continua vivo. A conversa é interrompida por Socorro, que pega Raimundo no flagra com a nova paixão e arma um escândalo, reclamando que ele nunca olhou para ela daquele jeito. No retorno para casa, Lina dá o troco e flagra a mãe a sós com Almerindo.
'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.