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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 05:30
O passado volta a assombrar os personagens no capítulo desta terça-feira (17). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, Celestina procura Cesário em São Paulo e ameaça o ex-lavrador, deixando claro que conhece todos os segredos dele. Antes disso, Ismália avisa ao marido que Daniel a convenceu a fechar negócio com Lourdes e Elias.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Em Lavra Seca, Almerindo bate de frente com Rosenda. Os dois lembram coisas do passado e a sertaneja garante que respeita o fazendeiro, mas a interferência dela irrita Águeda por causa do acordo firmado entre eles.
No mesmo dia, Raimundo afirma a Lina que não quer se envolver com Socorro. Já Gofredo procura o Pastor Geison e insinua que Cosminha pode ter atentado contra a vida de Padre Honório, enquanto Lucijane chega à cidade e conhece Otacília.
'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.