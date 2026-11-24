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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 05:30
Rosenda mostra coragem para defender quem a ajudou no capítulo desta terça-feira (24). Conforme o resumo divulgado pela TV Globo, a sertaneja vai atrás de Celestina e exige que a agiota perdoe a dívida da família de Marleide, ganhando a gratidão da amiga.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Antes de encarar a vilã, Rosenda alerta Josélia e Heraldo sobre o perigo que Celestina representa. Em São Paulo, a situação de Ismália se complica quando Alice encontra a maçã envenenada escondida dentro da bolsa dela.
No mesmo dia, Celestina convida Cesário para jantar em sua casa, atitude que deixa Aluísio desconfiado. Já no sertão, Lucijane tenta se aproximar de Pastor Geison, enquanto Raimundo fica surpreso com a falta de experiência amorosa de Lina.
'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.